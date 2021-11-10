التعليم العالي: سوق الشركات الناشئة تسير بخطى متقدمة وحجم الاستثمار تضاعف بها عن العام الماضي

أكد الدكتور ماجد غنيمة، نائب مدير صندوق دعم الابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة خلال العام الجاري ٢٠٢١ ضعف حجم الاستثمار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن سوق الشركات الناشئة يسير بخطي متقدمة، متوقعًا أن يزيد حجم هذه الاستثمارات خلال العام القادم.

جاء ذلك خلال جلسة “كيف تبدأ شركتك بمجمع الإبداع” ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021 في دورته الخامسة والعشرين المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، إذا أكد خبراء ضرورة التغلب على فكرة الخوف من السوق.

من جانبه، شدد أحمد الألفي، الرئيس التنفيذي لـ”sawary ventures” على ضرورة التغلب على فكرة الخوف من السوق لأنها بداية الطريق لعدم اتخاذ خطوة إطلاق الفكرة أو المنتج أو ظهوره في العلن، مشيرًا إلى أهمية توصل الفكرة، التي تملكها لمرحلة الثقة عن طريق دراسة السوق جيدًا، ومعرفة مدى احتياجاتها من هذه الفكرة فضلًا عن دارسة آراء المستخدمين مهمة جدًا، والعمل على تطويرها دائمًا هناك مقولة صحيحة أن السوق مرآة المنتج أو الفكرة، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى مراحل النمو، وليس توقيتاتها.

وأكد الدكتور أيمن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على ضرورة أن تكون الفكرة أو المنتج يساعد في حل مشكلة معينة لمجموعة معينة من الأفراد، وأن تقدم قيمة مضافة للتغلب على هذه المشكلة، بالإضافة إلى دراسة هذه المشكلة دراسة جيدة، وتحديد العملاء المستهدفون، ومدى استعدادهم لدفع تكلفة الحصول على الخدمة أو المنتج أم لا، وهل هذه الخدمة أو المنتج سيساعد في حل المشكلة التي يواجهها هؤلاء العملاء.

وقال إسماعيل إن تصميم المنتج نفسه وشكله مهم جدًا، ويجب أن يتوافق مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن هذا الفكر قليل جدًا في مصر، مؤكدًا أن البنوك والأشخاص يساعدون في التمويل أفضل من شركات صناديق المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار تجربة تطبيق الفكرة أو المنتج لفترة معقولة قبل إطلاقها في السوق.

فيما أوضح عمرو فوزي، مؤسس “جود سمارت مصر”، أن دراسة السوق بالطريقة الصحيحة تؤدي إلى نتائج جيدة جدًا بالنسبة للفكرة الناشئة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة خاصة عند إطلاق الفكرة على أرض الواقع والاستعداد التام لهذه التحديات ومواجهتها بأفكار مبتكرة، مع التأكد أن كل خطوة في عملية تطوير الفكرة أو المنتج تعد في الطريق الصحيح مع أهمية الاستفادة من عنصر الوقت.

وقال فوزي إنه كلما كان الوقوف على احتياجات العميل المستهدف بأقل عدد ممكن من المحاولات والخطوات كلما ساعد ذلك في اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هذه الفكرة أو الخدمة متناسبة مع عدد كبير من الأفراد وليس مهم أن جميع الأفراد يقومون باستخدامها، لافتًا إلى أن حاضنات الأعمال دورها مهم جدًا في احتضان ودعم الأفكار الناشئة.

وقال الدكتور ماجد غنيمة، نائب مدير صندوق دعم الابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الهدف من هذه الجلسة هو كيفية إظهار وتعريف الشباب على فكر ونظام عمل السوق المصري (Echo system)، وعرض التحديات التي قد تواجه الأفكار الناشئة، مستعرضًا خبرته في تأسيس 3 شركات ناشئة.

وأكد الدكتور ماجد غنيمة أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة خلال العام الجاري ٢٠٢١ ضعف حجم الاستثمار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن سوق الشركات الناشئة يسير بخطي متقدمة، متوقعًا أن يزيد حجم هذه الاستثمارات خلال العام القادم.

وحدد أحمد صدقي، مؤسس شركة significa ventures، بعض النصائح المهمة للأفكار والشركات الناشئة ومن ضمنهم التفكير ودراسة المشكلات الحقيقية التي ستعالجها فكرته، وهو ما سيساعده في مواجهة التحديات التي ستواجهه، مشيرًا إلى أن نقطة إطلاق الفكرة وتوقيتها تعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة.

ونصح صدقي أصحاب الأفكار الناشئة بضرورة الاعتماد على أنفسهم من ناحية التمويل في البداية والاستثمار الداخلي في هذه الفكرة حتى تصبح ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم سيجد من سيساعده، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات العملاء دراسة التواصل مع العملاء عندما يواجهون أي مشكلة بطريقة جيدة.

من ناحية أخرى، أكد أحمد حشيش، شريك ومؤسس شركة Benfix، على ضرورة الاستمرارية في تطوير وتلبية احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن السوق المصري من الأسوق الواعدة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، وهو مجال فتح أفاق كبيرة للشباب المصري للعمل به وتقديم حلوله المبتكرة في هذا الشأن، لافتًا إلى ضرورة اقتحام السوق واستغلال الفرص المتاحة به.

وأضاف حشيش أن أي سوق به تحديات طالما السوق ينمو ويتطور، مشيرًا إلى أن هناك أشكال كثيرة من التحديات مثل التحديات الاقتصادية، وإنما نرى أن التطوير الذي تشهده الدولة سيوفر مناخًا كبيرًا لنمو الشركات والأفكار الناشئة، مشددًا على ضرورة دراسة السوق جيدًا، والوقوف على احتياجاته.