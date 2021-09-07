أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن خفض الحد الأدني للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أن القرار يهدف لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها.

وجاء القرار عقب حصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

وقررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

أولا الجامعات الخاصة

الطب البشري 85٪

طب الأسنان 82٪

العلاج الطبيعي والصيدلة 80٪

الطب البيطري 75٪

الهندسة 70٪

علوم الحاسب 65٪

التكنولوجيا الحيوية ، وتكنولوجيا العلوم الصحية 62٪

الفنون التطبيقية علمي 63٪

العلوم الأساسية 60٪

الإعلام واللغات والترجمة والفنون التطبيقية (أدبي) ، فنون أدبي 59٪

الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة 58٪

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55٪

ثانيا الجامعات الأهلية (العلمين ، المنصورة ، الجلالة) + سيناء

الطب البشري 82٪

طب الأسنان 79٪

العلاج الطبيعي والصيدلة 78٪

الطب البيطري 73٪

الهندسة 65٪

علوم الحاسب 62٪

التكنولوجيا الحيوية ، وتكنولوجيا العلوم الصحية 59٪

الفنون التطبيقية علمي 59٪

العلوم الأساسية 58٪

الإعلام واللغات والترجمة والفنون التطبيقية (أدبي) ، فنون أدبي 55٪

الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة 55٪

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55٪

ثالثا جامعة الملك سلمان

الطب البشري 80٪

طب الأسنان 77٪

العلاج الطبيعي والصيدلة 76٪

الطب البيطري 70٪

الهندسة 63٪

علوم الحاسب 60٪

التكنولوجيا الحيوية ، وتكنولوجيا العلوم الصحية 58٪

الفنون التطبيقية علمي 58٪

العلوم الأساسية 56٪

الإعلام واللغات والترجمة والفنون التطبيقية (أدبي) ، فنون أدبي 55٪

الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة 55٪

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55٪



رابط تنسيق الجامعات الخاصة

كما قررت التعليم العالي مد فترة تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى حتي مساء السبت 11 سبتمبر الجاري ، على الموقع الإلكتروني www.cpnu-admission.edu.eg

ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني: http://admission.egypt-hub.edu.eg

وسوف يعلن الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛ لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.