التعليم العالي: خطة للاستفادة من الخبرة الفنلندية

قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إن الحكومة اتبعت منذ الألفية الثالثة نهجا جديدا فى التعليم يقوم على الانخراط مع عدد من الدول الصديقة للاستفادة من خبراتهم التعليمية، مشيراً إلى أن ذلك بدأ بصيغة التعاون المشترك التى تمت مع ألمانيا، ثم الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبى والصين واليابان وتضمنت تلك الأطر التعاونية أنشطة ضخمة استفاد منها البحث العلمى بمصر.

وأضاف – فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الفنلندية بالقاهرة اليوم الإثنين، تحت عنوان ” سر تميز التعليم الفنلندى” برعاية وزارة التعليم العالى – أن التعاون المشترك بين مصر و البلدان الأخرى، تضمن سلسلة من الأنشطة التطبيقية التى انعكست على نظام التعليم الحالى، وامتدادا ً لهذا النهج، تأتى العلاقات التى تربط مصر وفنلندا، لبدء الاستفادة من نظامها التعليمى، خاصةً وأنها جاءت فى صدارة الدول المقدمة للخدمات التعليمية حسب آخر تقارير التنافسية العالمى.

وأكد أن فنلندا تبدى رغبة حقيقية فى عرض خبراتها لتطوير التعليم بمصر، وهذا تمت مناقشته خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزير الخارجية الفنلندى.

ولفت إلى أن وزارة التعليم لديها إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم بحلول عام 2030 ترتبط ارتياطاً كلياً بالرؤية للتنمية المستدامة لعام 2030 لتخريج أجيال من الباحثنن، مع إنشاء مؤسسات أهلية، وخاصة وحكومية متميزة والمضى قدماً فى برامج تخدم سوق العمل وزيادة الكليات التكنولوجيا التى تخدم المجتمع ورفع أعداد البعثات فى التخصصات النادرة والتوسع فى التعاون والتوأمة مع الجامعات الأخرى.