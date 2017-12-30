التعليم العالي: خصصنا 177 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية في 2017

جهاد سالمخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبلغ 177 مليون جنيه، من ميزانيتها خلال عام 2017، لدعم المستشفيات الجامعية وتمويل شراء الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.وتضمنت إتاحات التعليم العالي المالية لدعم الجامعات توفير مبلغ 55 مليون جنيه لدعم 6 مستشفيات، ومستشفى جامعة أسيوط 12 مليون جني

جهاد سالم

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبلغ 177 مليون جنيه، من ميزانيتها خلال عام 2017، لدعم المستشفيات الجامعية وتمويل شراء الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية.

وتضمنت إتاحات التعليم العالي المالية لدعم الجامعات توفير مبلغ 55 مليون جنيه لدعم 6 مستشفيات، ومستشفى جامعة أسيوط 12 مليون جنيه، ومستشفى جامعة المنيا 18 مليون جنيه، ومستشفى جامعة طنطا 10 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة الفيوم وعين شمس، وجامعة قناة السويس 5 ملايين لكل واحدة، وتخصيص 39.9 مليون جنيه لتمويل شراء أجهزة طبية ومعملية لـ 7 جامعات، وهي عين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، والفيوم، والمركز القومى للبحوث.

واعتمدت الوزارة مبلغ 65 مليون جنيه من ميزانية صندوق العلوم والتكنولوجيا لدعم المشروعات الجامعية لعدة جامعات، منها مستشفى ومبنى إدارة جامعة طنطا بواقع 8 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة جنوب الوادي والإسكان الطلابي، ومشاريع كلية الزراعة وطب الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعي بقيمة 10 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة أسوان 10 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة بنى سويف 10 ملايين جنيه، ومشروعات جامعة الفيوم 10 ملايين جنيه، ومشروع كليتي الحاسبات والمعلومات والزراعة بجامعة المنوفية بقيمة 5 ملايين جنيه، ومباني جامعية بجامعة عين شمس 12 مليون جنيه.

وشهد 2017 تخصيص 17 مليون جنيه من الإدارة العامة للتعاون الدولى لدعم المستشفيات الجامعية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، وتشمل مليوني جنيه لمشروع المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، و9.5 مليون جنيه لقسم الأشعة التخصصية بمستشفى جامعة عين شمس، ومبلغ نصف مليون جنيه، لقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي ببنها، و800 ألف جنيه، لكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي، ومليون جنيه لمركز طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة المنصورة، ونصف مليون جنيه لقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى التعليمي بجامعة المنيا، و100 ألف جنيه لقسم القلب بكلية الطب جامعة المنوفية، ومليوني جنيه لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى السلام جامعة الزقازيق.