«التعليم العالي» توقع مع «هواوي مصر» مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية للتدريب ودعم الباحثين بمجال الاتصالات

وقعت وزارة التعليم العالي وشركة هواوي مصر ؛ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IT) في مختلف الجامعات المصرية؛ بهدف بناء كوادر مؤهلة لتشغيل مراكز البيانات بالجامعات، وكذلك دعمهم بأحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور شريف كشك ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عمرو زايد ممثلًا عن شركة هواوي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في افتتاح فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي “Huawei Egypt Higher Education Summit 2023 “، تحت شعار “تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي”.

يأتي ذلك بحضور د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وعمرو زايد رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات بشركة هواوي مصر، والدكتور فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت الإمارات وعدد من ممثلي الوزارات، والهيئات البحثية.

واستعرض شريف كشك إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، والتي تتكامل مع المبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن المبادئ هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للتعليم العالي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، بينما يتضمن المحور الثالث مؤسسات تعليم عال ذكية وفعالة.

وفي كلمتها، استعرضت د. شيرين عبدالقادر، البنية التحتية التكنولوجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وتخصصاته التقنية المختلفة، فضلًا عن المحاور الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي داخل المعهد.

وأشارت إلى جهود المعهد ليصبح أول معهد بحثي مُتخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذكي وصديق للبيئة، بالإضافة إلى جهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

ولفت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة هواوي؛ للتعاون في مجال بناء القدرات، من خلال إنشاء أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتERI-Huawei ICT Tech Academy؛ بهدف دعم وتنمية قدرات الشباب عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب مدربي معهد بحوث الإلكترونيات من خبراء دوليين رفيعي المستوى من هواوي على أحدث مجالات التكنولوجيا مثل (الحوسبة، والبيانات الضخمة، و5G وغيرها).

وأكد جيم ليو علي أهمية هذا الحدث الذي يؤكد التزام شركة هواوي بتطوير التعليم العالي والشراكة مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة، وإنشاء منظومة مُستدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وأشار إلى أن ذلك يجعل مصر مركزًا للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بناء القدرات والعمل معًا؛ لتمكين الشباب وإعداد جيل جديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد “ليو” أن إستراتيجية هواوي تسعى للمساهمة في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، وتعزيز الابتكار ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة بما فيها المرحلة الجامعية، مما يساهم في تحسين عملية التعليم بأكملها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، أن فاعليات المؤتمر تضمنت عقد جلسات حوارية؛ لتبادل الأفكار المُبتكرة في مجال التعليم العالي وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال التحول الرقمي، كما تضمنت الفعاليات تكريم عدد من المعيدين والمدرسين المتميزين بأكاديميات هواوي بالجامعات المصرية، لما لهم من أثر فعال في نقل الخبرات والمعرفة وتخريج جيل جديد من الطلاب ذوي القدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.