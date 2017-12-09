التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع اكتيس لإنشاء جامعة جديدة

أحمد عاشور:شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صباح اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولي بين وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، لإقامة جامعة جديدة مع شركة اكتيس للاستثمار المباشر.وقال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، إن شركة أكتيس لديها تعاون وتوأمه مع

أحمد عاشور:

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صباح اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولي بين وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، لإقامة جامعة جديدة مع شركة اكتيس للاستثمار المباشر.

وقال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، إن شركة أكتيس لديها تعاون وتوأمه مع جامعة “ريجنت بزنس سكول”، المقامة فى جنوب إفريقيا، وهي إحدى الجامعات التي تهتم برواد الأعمال، ومستهدف إقامة جامعة في مصر علي غرار تلك النوعية من الجامعات.

وتستهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق الريادة الدولية فى مجال العلوم والتكنولوجيا، أن يتم تكوين مشروعات بحثية تضم باحثين من مختلف الكليات والجامعات للحصول على فائده عالية من العمل الجماعي فى البحث العلمي التطبيقى، إضافة إلى فتح قنوات اتصال بين المجموعات البحثية داخل الجامعات المصرية والمجموعات البحثية فى الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة فى البحث العلمى.