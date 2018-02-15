التعليم العالي توفر مليون سرنجة آمنة للمستشفيات الجامعية

للقضاء علي فيرس سيالمال - خاصأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مشروع لتقييم مدى الاستفادة من استخدام السرنجات الأمنة في مستشفيات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية لجعل مصر خالية من ڤيرس سي وتقديم خدمة طبية آمنة للمرضى المترددين على المستشفيات



للقضاء علي فيرس سي

المال – خاص

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مشروع لتقييم مدى الاستفادة من استخدام السرنجات الأمنة في مستشفيات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية لجعل مصر خالية من ڤيرس سي وتقديم خدمة طبية آمنة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشارت الوزارة إلي أنه تم توفير حوالي مليون سرنجة من مختلف المقاسات سيتم توزيعها على أقسام ومستشفيات الطوارئ بثلاث عشرة جامعة هي: (القاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط والمنصورة والإسكندرية وبنها والمنيا وطنطا والفيوم وجنوب الوادي والأزهر) تكفي استهلاك هذه المستشفيات لمدة 3 أشهر.

وسيتم تدريب العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة لهذه الجامعات على أسلوب استخدام الحقن الآمن، موضحًا أن فرق مكافحة العدوى بأمانة المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات ستقوم بتحليل ودراسة فوائد استخدام الحقن الآمن مقارنة باستخدام الحقن العادية.

جدير بالذكر أن سلامة ومأمونية الحقن هى إحدى أهم الدعائم الرئيسية لخطة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وأن استخدام الحقن العادية من شأنه أن يؤدي في بعض الأحيان الى إصابة المستخدم بالوخز عن طريق الخطأ مما قد يتسبب في نقل العدوى بينما استخدام الحقن الآمنة يمنع هذا النوع من الإصابات، وتتميز هذه الحقن بوجود آلية ذاتية يتم بها منع إمكانية تكرار استخدامها أو إصابة المستخدم بالوخز عن طريق الخطأ.