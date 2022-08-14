«التعليم العالي» توضح حقيقة الفصل بين الطلاب والطالبات بالجامعات

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي ما أثير حول الفصل بين الطلاب والطالبات فى الدراسة بالجامعات العام القادم.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات فى الدراسة بالجامعات العام الدراسى القادم لا أساس له من الصحة.

الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات

وأكد عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات فى الدراسة بالجامعة محض شائعات لا صحة لها مطلقًا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أية قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالى والبحث العلمى يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

وأهاب المتحدث الرسمى للوزارة بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.

ونوه عبدالغفار إلي أهمية التدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة فى الأوساط الجامعية.

القنوات الرسمية للتعليم العالي

وطالب المتحدث الرسمى مطالعة جميع أخبار وتطورات وقرارات منظومة التعليم العالى من خلال ما ينشر على مواقع التواصل الرسمية الخاصة بالوزارة، وهي: