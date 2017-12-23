التعليم العالي تنفي فصل اللاعب محمد صلاح

المال خاص:نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول فصل الطالب محمد صلاح حامد محروس، بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (نجم المنتخب المصرى والنجم الدولي المحترف في صفوف نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي).وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن ما تردد حول

المال خاص:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول فصل الطالب محمد صلاح حامد محروس، بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (نجم المنتخب المصرى والنجم الدولي المحترف في صفوف نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي).

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن ما تردد حول فصل اللاعب محمد صلاح من المعهد لا أساس له من الصحة، وأنه مقيد بالفرقة الأولى بشعبة نظم معلومات بالمعهد.

وأوضحت الوزارة أن اللاعب محمد صلاح تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات؛ بسبب احترافه خارج البلاد، وأن الوزارة حرصًا منها على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية وافقت على وقف قيده حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة، وذلك عملا بنص المادة (30) من القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بشأن تنظيم قواعد وقف قيد الطلاب بالمعاهد العليا، وتمت كافة الإجراءات المتبعة وفق صحيح القانون فى هذا الشأن.