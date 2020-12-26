«التعليم العالي» تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات وتأجيل امتحانات الفصل الأول

جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، سيجتمع اليوم، لتحديد موقف الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الأول.

اعلنت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما عن الصحة.

وقالت الوزارة، إنها اتخذت جميع الاجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة قرار منسوب لوزير التعليم العالي ، يتضمن وقف الدراسة وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أسبوعين ، وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلي مستشفيات عزل.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، سيجتمع اليوم، لتحديد موقف الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الأول.

