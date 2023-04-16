التعليم العالي: تنسيق دائم مع «الخارجية» لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين بالجامعات السودانية

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك تنسيقا وتواصلا دائما مع وزارة الخارجية المصرية للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة سيقوم بتوجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للإطمئنان على سلامتهم.

و أكدت السفارة المصرية بالخرطوم استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنها على تواصل دائم مع الطلاب المصريين على مدار الساعة لحين انتهاء الأوضاع الراهنة.

وأهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب ضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم ، في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في الخرطوم كانت قد طالبت المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكذلك الابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.