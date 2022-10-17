التعليم العالي : تنسيق العام الحالي الأكبر من نوعه وبلغ 866 ألف طالب

تلقى د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، تقريرًا إحصائيًّا من السيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام.

وأوضح التقرير أن مكتب التنسيق نسق هذا العام 866 الف و 71 طالب فيمن مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الخاصة والحكومية.

ويعد هذا العدد هو الأكبر على مستوى التنسيق خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي طلاب الثانوية العامة الذين تم تنسيقهم هذا العام من خلال مكتب التنسيق بلغ 580 الف و 274 طالب .

وبلغ عدد طلاب الشهادات الفنية الذين تم تنسيقهم نحو 266 و 535 طالب.

وبلغ عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 13الف و284 طالبًا،

وبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين (STEM) نحو 1780 طالبًا، فضلا عن 207 طالب في مدارس النيل.

و بلغ عدد طلاب الشهادات الأزهرية الذين تم تنسيقهم للمعاهد العليا الخاصة 3991 طالبًا.

وأكد التقرير أن هذا العدد الذي تم تنسيقه للجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الحكومية والخاصة يعد الأكبر على مدار السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن فتح كليات جديدة بالجامعات الحكومية.

وكذلك بدء الدراسة بسبع جامعات تكنولوجية جديدة لأول مرة في منظومة التعليم العالي.

إضافة إلى بدء الدراسة بعدد من المعاهد العليا الجديدة في عدد من التخصصات العلمية؛ بما مكن منظومة التعليم العالي من إتاحة المزيد من الفرص للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وأشار التقرير إلي أهمية الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في منظومة التعليم الجامعي الحكومي؛ ما مكنها من إتاحة المزيد من الفرص الخاصة بالتعليم الجامعي، واستيعاب الطلب المتزايد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.