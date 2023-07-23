التعليم العالي: تنسيق الجامعات بنفس قواعد الأعوام الماضية

أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، أنه سيتم العمل بنفس قواعد التنسيق المتبعة في الأعوام الماضية.

وأوضح أنه سيتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كما هو متبع، وأن مقر مكتب التنسيق سيكون بجامعة عين شمس، وأن الموقع حاليا يستقبل رغبات الطلاب الذين يقومون بحجز اختبارات القدرات في الكليات التي يشترط التقدم إليها اجتياز هذه الاختبارات.



وقال الدكتور عادل عبدالغفار – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وجه بتيسير الأمور على الطلاب خلال فترة تنسيق القبول بالجامعات، مع الاهتمام بجاهزية مكتب التنسيق، وتقديم كل المعلومات التي تساعد طلاب الثانوية العامة أثناء عملية التنسيق، حتى تتم عملية الاختيار بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن المكتب الإعلامي بالوزارة بدأ مبكرا في حملة توعية لكيفية إجراء التنسيق الإلكتروني من خلال الأدلة الإرشادية بنظام السؤال والجواب والفيديوهات والانفوجراف، لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التقدم للتنسيق وإتمامه بالشكل المناسب والرد على كافة استفساراتهم.



وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن العام الحالي يشهد متغيرين هامين وهما، إلغاء التوزيع الإقليمي لطلاب كليتي التمريض والتربية، وأصبح التنسيق يعتمد على التوزيع الجغرافي وهو ما يوفر مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب، لافتا إلى أن المتغير الثاني هو إلغاء اختبارات القدرات لطلاب الإعلام والتمريض والجامعات التكنولوجية.



وقال إن عملية التنسيق ستكون على عدد من المراحل مثلما حدث في السنوات الماضية، وأن الوزارة تنتظر وصول نتيجة طلاب الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وأن مكتب التنسيق يحتاج إلى 3 أيام يجري خلالها الإحصاءات والتحليلات اللازمة ثم بعد ذلك يعلن عن المراحل الخاصة بالتنسيق.