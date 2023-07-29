«التعليم العالي» تكشف موعد بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في الجامعات والمعاهد، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الخميس 4 يناير 2024.

وأوضح أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

جاء ذلك عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.

في بداية الاجتماع، قدَّم المجلس الشكر لأسرة جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

قدم المجلس الشكر لرؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم في رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجاري، على جهودهم المُثمرة فى تطوير منظومة التعليم العالي بجامعاتهم،

وهم: السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،

يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج،

وثمّن المجلس التطوير الذي حققه السادة رؤساء الجامعات- المُنتهية ولايتهم- في كل مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بالتصنيف الدولي لجامعاتهم.

أكد الوزير، في بيان له، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بكل الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد،

مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكل مراحله.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية،

وذلك خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان جودة العملية التعليمية.