التعليم العالي تكشف حقيقة قرار منع الاختلاط بالجامعات

المال- خاص أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ‏صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية مع بداية ‏العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبن

المال- خاص

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ‏صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية مع بداية ‏العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن تلك ‏الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، كما تؤكد أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة ‏أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة ‏لحضور كل منهما للجامعة.

وشددت على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن ‏محض شائعات لا أساس لها من الصحة.‏

وأوضحت الوزارة أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات ‏مع أي خروج عن الأعراف الجامعية

وأكدت أن الجامعات المصرية تشهد حالياً ‏تطويراً كبيراً, وتتعاون مع العديد من الجامعات الدولية ، بهدف ‏تطوير البرامج التعليمية، و تقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، مؤكدة ‏على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من ‏الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني ‏ليكون قاطرة التنمية ‏والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.‏

وناشدت الوزارة المواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة ‏المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتسبب ذلك فى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب ‏المواطنين.‏