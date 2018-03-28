التعليم العالي: تعيين كاميليا صبحي لتسيير أعمال الشئون الثقافية

المال - خاص أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قرارًا، بتكليف الدكتورة كاميليا صبحى، أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن بجامعة عين شمس لتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات. يذكر أن الدكتور كاميليا صبحى،…

المال – خاص

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قرارًا، بتكليف الدكتورة كاميليا صبحى، أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن بجامعة عين شمس لتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

يذكر أن الدكتور كاميليا صبحى، شغلت العديد من المناصب، منها: ملحق ثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس خلال الفترة من 2005 إلى 2008، ومستشار ثقافى ورئيس للبعثة التعليمية بفرنسا وبلجيكا وسويسرا بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس 2008- 2011، ووكيل وزارة المجلس الأعلى للثقافة ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان – يوليو / يناير 2011، وأمين عام المجلس الأعلي للثقافة – يناير / فبراير 2012، ورئيس المركز القـــومي للترجمة 2012 / 2013.

وشغلت منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وشاركت فى العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وحصلت على عدة جوائز محلية، منها جائزة البحوث الممتازة لجامعة عين شمس لعام 2003، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية كوسام فارس في الآداب والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية 2011، وجائزة التميز النسائي من الجمعية الفرنسية الأورو متوسطية بباريس 2011.