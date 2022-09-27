التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأشارت التعليم العالي إلى أن عدد الطلاب المتقدمين في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بلغ 285 ألفا و28 طالبا .

وهذا العدد في نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين 255 ألفا و93 طالبا، وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

واستنفذ 2935 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

غدا فتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وفقا لقواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

ونوهت التعليم العالي إلي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) اعتبارًا من غدا الأربعاء و حتى يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري .

التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط