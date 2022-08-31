التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023

التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023
جهاد سالم

جهاد سالم

11:59 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي عن انتهائه من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023 .

ويضم تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023 ، المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة وهي :

  • جامعة أسيوط الأهلية
  • جامعة المنصورة الأهلية
  • جامعة المنيا الأهلية
  • جامعة المنوفية الأهلية
  • جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
  • جامعة حلوان الأهلية
  • جامعة الزقازيق الأهلية
  • جامعة بنها الأهلية
  • جامعة جنوب الوادي الأهلية
  • جامعة الإسكندرية الأهلية
  • جامعة بني سويف الأهلية
  • جامعة شرق بورسعيد الأهلية

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023

وانتهى مكتب التنسيق إلى قبول 14 ألف طالبا بكافة الجامعات الأهلية الجديدة (12 جامعة أهلية) مُوزعين على التخصصات العلمية المختلفة، وذلك وفق الحدود الدنيا الآتية للقبول:

  • الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.
  • طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.
  • العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.
  • الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.
  • العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.
  • التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.
  • الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.
  • التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.
  • الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.
  • الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.
  • الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.
  • الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.
  • الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.
  • التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:59 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22