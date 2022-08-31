التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي عن انتهائه من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023 .
ويضم تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023 ، المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة وهي :
- جامعة أسيوط الأهلية
- جامعة المنصورة الأهلية
- جامعة المنيا الأهلية
- جامعة المنوفية الأهلية
- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
- جامعة حلوان الأهلية
- جامعة الزقازيق الأهلية
- جامعة بنها الأهلية
- جامعة جنوب الوادي الأهلية
- جامعة الإسكندرية الأهلية
- جامعة بني سويف الأهلية
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023
وانتهى مكتب التنسيق إلى قبول 14 ألف طالبا بكافة الجامعات الأهلية الجديدة (12 جامعة أهلية) مُوزعين على التخصصات العلمية المختلفة، وذلك وفق الحدود الدنيا الآتية للقبول:
- الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.
- طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.
- العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.
- الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.
- العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.
- التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.
- الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.
- التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.
- الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.
- الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.
- الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.
- الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.
- الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.
- التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.