التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.
وأشارت التعليم العالي إلى أن اجمالي الطلاب اللذين تقدموا خلال المرحلة الثانوية من تنسيق الجامعات بلغ 265906 طالب.
فيما تخلف عن التقدم في التنسيق 3296 طالب واستنفذ 6708 رغباتهم .
ونوهت التعليم الي أن إجمالي الطلاب الذي تم ترشيحهم في المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بلغ 216485 طالب ، منهم 183983 تم ترشيحهم بالكليات ، وتم ترشيح 32502 بالمعاهد الحكومية التابعة للوزارة.
وبلغ إجمالي الطلاب الذي تم ترشيحهم في المرحلة الثانية في الشعبة الأدبية 42317 طالب ، منهم 35339 تم ترشيحهم بالكليات ، وتم ترشيح 7374 بالمعاهد الحكومية التابعة للوزارة
جدير بالذكر أن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية بلغ246 درجة بما يعادل 60% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية وذلك لنحو 223294 طالب .
وبلغ الحد الأدني للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لعدد 269202 طالب.
ونوهت التعليم العالي إلي أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (383064) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.
وقالت التعليم أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
علي يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
واوضحت التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بالكليات في تنسيق الجامعات 2022-2023 والتي جاءت علي النحو التالي:
أولا تنسيق الكليات الأدبية
- الكلية الحد الأدنى
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354
- ألسن كفر الشيخ 351
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348
- سياسة واقتصاد السويس 345
- سياسة واقتصاد بني سويف 340
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
- ألسن عين شمس 338
- ألسن الفيوم 337
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
- ألسن بني سويف 333
- ألسن المنيا 332
- ألسن سوهاج 331
- إعلام القاهرة 330
- ألسن أسوان 330
- ألسن الأقصر 329
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328
- إعلام المنوفية 327
- آثار دمياط 326
- آثار عين شمس 324
- آثار القاهرة 323
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
- حقوق سوهاج 323
- إعلام بني سويف 321
- آثار و لغات مطروح 320
- آثار الفيوم 319
- الاعاقة والتأهيل بني سويف 319
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319
- آثار أسوان 318
- آثار الأقصر 317
- آثار سوهاج 316
- إعلام جنوب الوادي 316
- آثار جنوب الوادي 315
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
- تربية الإسكندرية 312
- تربية الزقازيق 312
- تربية بور سعيد 311
- تربية عين شمس 310
- تربية المنصورة 308
- تربية طنطا 307
- آداب العريش 303
- فنون جميلة (فنون) حلوان 303
- تربية بنها 303
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
- آداب القاهرة 300
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 299
- تربية دمنهور 298
- تربية المنوفية بشبين الكوم 298
- تربية مطروح 296
- حقوق دمياط 296
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
- تربية حلوان 293
- تجارة المنصورة 292
- تربية المنيا 292
- تجارة دمياط 292
- آداب عين شمس 291
- تجارة القاهرة 291
- آداب الإسكندرية 290
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290
- تربية مدينة السادات 290
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290
- تجارة الإسكندرية 289
- فنون جميلة (فنون) المنيا 288
- تجارة الزقازيق 288
- تربية الفيوم 287
- تجارة جنوب الوادي 287
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
- آداب حلوان 286
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285
- تجارة عين شمس 285
- سياحة وفنادق الإسكندرية 285
- تربية كفر الشيخ 285
- حقوق كفرالشيخ 285
- تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
- آداب المنصورة 284
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 284
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
- تربية بنات عين شمس 283
- تربية (طفولة) طنطا 282
- تربية جنوب الوادي 282
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
- تربية السويس 282
- فنون جميلة (فنون) الأقصر 282
- آداب بور سعيد 282
- آداب بنها 281
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280
- آداب انتساب موجه القاهرة 280
- تربية سوهاج 280
- تربية (طفولة) الإسكندرية 280
- تجارة بور سعيد 279
- تربية أسيوط 279
- تجارة انتساب موجه القاهرة 279
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
- تربية رياضية بنات بنها 278
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
- تربية جنوب الوادي بالغردقة 278
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 277
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277
- تجارة بنها 277
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276
- آداب و علوم إنسانية السويس 276
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276
- دار العلوم القاهرة 275
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 275
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275
- آداب انتساب موجه عين شمس 275
- تجارة كفر الشيخ 275
- تربية نوعية الزقازيق 275
- آداب الزقازيق 274
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274
- تربية بني سويف 274
- تجارة انتساب موجه عين شمس 274
- تجارة انتساب موجه المنصورة 274
- آداب طنطا 274
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274
- حقوق جنوب الوادي 273
- تربية دمياط 273
- تربية (طفولة) عين شمس 273
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 273
- آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272
- آداب بنات عين شمس 272
- آداب انتساب موجه حلوان 272
- آداب الوادي الجديد 272
- تربية نوعية القاهرة 272
- تربية طفولة مبكرة مطروح 272
- تجارة أسوان 271
- تجارة دمنهور 271
- تجارة طنطا 271
- حقوق المنيا 271
- آداب دمياط 271
- تجارة انتساب موجه دمياط 271
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 271
- آداب انتساب موجه المنصورة 270
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 270
- آداب المنوفية بشبين الكوم 270
- تجارة السويس 270
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270
- تربية طفولة مبكرة بني سويف 270
- تربية نوعية الإسكندرية 269
- آداب دمنهور 269
- تربية طفولة مبكرة المنيا 269
- تجارة العريش 269
- آداب انتساب موجه بنها 269
- تجارة انتساب موجه بنها 268
- تجارة بني سويف 268
- آداب كفر الشيخ 268
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268
- تربية نوعية طنطا 268
- آداب الفيوم 268
- حقوق القاهرة 267
- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 267
- سياحة وفنادق المنصورة 267
- تجارة مدينة السادات 266
- آداب أسوان 266
- تجارة أسيوط 266
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266
- حقوق انتساب موجه سوهاج 265
- تجارة سوهاج 265
- حقوق عين شمس 265
- آداب انتساب موجه العريش 265
- تربية نوعية المنصورة 265
- تربية (طفولة) السويس 265
- آداب انتساب موجه الزقازيق 265
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264
- آداب بني سويف 263
- تجارة انتساب موجه دمنهور 263
- تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
- آداب انتساب موجه طنطا 263
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
- تربية الوادي الجديد 263
- آداب انتساب موجه بور سعيد 263
- تجارة انتساب موجه أسوان 262
- تربية نوعية عين شمس 262
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262
- حقوق الإسكندرية 262
- آداب انتساب موجه دمنهور 262
- تجارة انتساب موجه طنطا 262
- تجارة انتساب موجه السويس 262
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262
- تجارة انتساب موجه العريش 261
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
- تربية (طفولة) دمنهور 261
- حقوق انتساب موجه القاهرة 261
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261
- آداب انتساب موجه الفيوم 261
- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
- آداب انتساب موجه دمياط 261
- تربية نوعية بور سعيد 260
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260
- حقوق انتساب موجه عين شمس 260
- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260
- تجارة انتساب موجه أسيوط 260
- تجارة انتساب موجه بني سويف 260
- حقوق الزقازيق 260
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
- تجارة انتساب موجه سوهاج 259
- آداب أسيوط 259
- آداب انتساب موجه أسوان 259
- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
- آداب سوهاج 258
- حقوق حلوان 258
- آداب المنيا 258
- آداب انتساب موجه بني سويف 258
- حقوق بنها 257
- حقوق انتساب موجه حلوان 257
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
- آداب جنوب الوادي 257
- حقوق المنصورة 256
- حقوق أسوان 256
- آداب انتساب موجه أسيوط 256
- حقوق أسيوط 256
- حقوق الفيوم 256
- آداب انتساب موجه المنيا 256
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
- آداب انتساب موجه سوهاج 255
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255
- تربية نوعية المنيا 255
- حقوق بني سويف 255
- تربية نوعية كفر الشيخ 255
- حقوق انتساب موجه بنها 255
- تربية نوعية بنها 255
- حقوق طنطا 255
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 254
- دار العلوم الفيوم 254
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 254
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253
- حقوق مدينة السادات 252
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252
- دار العلوم المنيا 252
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252
- حقوق انتساب موجه طنطا 251.5
- حقوق انتساب موجه المنصورة 251
- حقوق انتساب موجه بني سويف 251
- سياحة وفنادق مطروح 251
- حقوق انتساب موجه أسوان 251
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251
- دار العلوم أسوان 251
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
- تربية نوعية الفيوم 250
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
- تربية رياضية بنات دمياط 250
- حقوق انتساب موجه أسيوط 250
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
- أقتصاد منزلى حلوان 249
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
- تربية نوعية أسيوط 249
- تربية نوعية جنوب الوادي 249
- خدمة اجتماعية حلوان 249
- أقتصاد منزلى العريش 248
- تربية (طفولة) سوهاج 248
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248
- سياحة وفنادق الفيوم 248
- سياحة وفنادق مدينة السادات 246
- سياحه وفنادق الاقصر 246
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
- سياحة وفنادق المنيا 246
- تربية نوعية دمياط 246
- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- الفني لترميم الآثار بالاقصر 246
- خدمة اجتماعية الفيوم 246
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245
- خدمة اجتماعية أسوان 245
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 245
- تربية فنية المنيا 245
- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244
- خدمة اجتماعية أسيوط 244
- تربية نوعية فنية طنطا 244
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 244
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243
- تربية نوعية فنية الزقازيق 243
- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
- الفني التجارى بالروضه 241
- الفني التجارى ببنها 240
- تربية أسوان 240
- الفني التجارى بدمنهور 240
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240
- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240
- تربية نوعية مطروح 240
- تربية رياضية بنين الإسكندرية 239
- تربية نوعية فنية أسيوط 239
- تربية نوعية موسيقية طنطا 238
ثانيا تنسيق الكليات العلمية
- طب المنصورة 387
- هندسة بترول و تعدين السويس 386
- طب سوهاج 386
- طب دمياط 386
- طب الزقازيق 385
- طب فاقوس 384
- طب كفر الشيخ 383
- طب طنطا 383
- طب أسنان جنوب الوادي 382
- طب الإسكندرية 382
- طب أسنان المنصورة 382
- طب بور سعيد 381
- طب القاهرة 381
- طب أسيوط 381
- طب عين شمس 380
- طب المنوفية بشبين الكوم 380
- طب جنوب الوادي 380
- طب الاقصر 379
- طب بنها 379
- طب حلوان 378
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
- طب المنيا 378
- طب أسنان الزقازيق 378
- طب السويس 377
- طب الفيوم 377
- طب أسنان كفر الشيخ 377
- طب أسنان المنوفية 377
- طب العريش 376
- طب أسنان أسيوط 376
- طب أسوان 376
- طب أسنان طنطا 376
- طب أسنان عين شمس 376
- طب أسنان الإسكندرية 376
- طب أسنان القاهرة 376
- طب بني سويف 376
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
- طب الوادي الجديد 375.6
- طب أسنان المنيا 375
- طب أسنان الفيوم 375
- طب أسنان السويس 375
- طب أسنان بني سويف 374.5
- علاج طبيعي كفر الشيخ 374
- علاج طبيعي بنها 373
- علاج طبيعي القاهرة 373
- صيدلة سوهاج 373
- علاج طبيعي جنوب الوادي 372
- علاج طبيعي السويس 372
- صيدلة المنصورة 372
- علاج طبيعي بني سويف 372
- صيدلة الزقازيق 371
- صيدلة طنطا 371
- صيدلة جنوب الوادي 371
- صيدلة دمنهور 371
- صيدلة القاهرة 370
- صيدلة عين شمس 370
- صيدلة الإسكندرية 370
- صيدلة بور سعيد 370
- صيدلة أسيوط 370
- صيدلة المنوفية 370
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
- صيدلة مدينة السادات 370
- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370
- صيدلة المنيا 369.5
- صيدلة حلوان 369
- صيدلة بني سويف 369
- صيدلة الفيوم 369
- صيدلة ج الوادي الجديد 369
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
- هندسة القاهرة 366
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
- هندسة المنصورة 366
- طب بيطري المنصورة 365
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
- علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365
- طب بيطري سوهاج 364
- هندسة الزقازيق 363
- طب بيطري الزقازيق 363
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
- طب بيطري كفر الشيخ 363
- طب بيطري عين شمس 363
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
- هندسة دمياط 362
- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
- طب بيطري المنوفية 362
- طب بيطري دمنهور 362
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
- طب بيطري الإسكندرية 361
- هندسة عين شمس 361
- طب بيطري أسيوط 361
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361
- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360
- ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360
- طب بيطري بنها 360
- طب بيطري جنوب الوادي 360
- حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360
- طب بيطري القاهرة 360
- طب بيطري المنيا 359
- هندسة بور سعيد 359
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359
- حاسبات ومعلومات السويس علوم 359
- حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359
- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358
- حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358
- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358
- طب بيطري مدينة السادات 358
- هندسة طنطا 358
- طب بيطري بني سويف 357
- حاسبات و معلومات العريش علوم 357
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357
- طب بيطري أسوان 357
- طب بيطري مطروح 356.5
- طب بيطري الوادي الجديد 356
- طب بيطري العريش 356
- هندسة كفر الشيخ 355
- ألسن كفر الشيخ 355
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
- هندسة بنها بشبرا 353
- هندسة بنها 353
- هندسة الإسكندرية 353
- علوم سوهاج 352
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352
- هندسة السويس 352
- هندسة حلوان 352
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351
- تمريض بور سعيد 351
- هندسة حلوان بالمطرية 350
- هندسة سوهاج 350