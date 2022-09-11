التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

وشملت المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول .

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

كما شملت الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 196187 طالب منهم 106436 بالشعبة العلمية ، و 89751 بالشعبة الأدبية.

وأشارت التعليم العالي إلى أن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، أسفرت عن الآتي:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

عاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية 102830.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

جمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين 190849

ولفتت التعليم العالي إلي أنه بانتهاء ترشيح طلاب المرحلة الثالثة يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد ببغ (579612) طالب وطالبة.

حالات استنفاد الرغبات

استنفد عدد 3606 طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد 1732 طالب وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

وأكدت التعليم العالي إتاحة نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، صباح الغد على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يتعلق بالطلاب اللذين استنفذوا رغباتهم ، اشارت التعليم العالي إلي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.