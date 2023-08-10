التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى الإثنين المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين المقبل، لإعلان نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

وأضافت الوزارة أنه سيتم ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 108 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.