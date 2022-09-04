«التعليم العالي» تعلن مواعيد وضوابط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي عن ضوابط ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022.

وذلك للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وأشارت التعليم العالي إلى أنه يتم بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات.

الكليات التي تشترط اختبارات القدرات :-

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ، بنها ، بني سويف ، دمياط).

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).

كليات التمريض.



وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

اختبارات القدرات لكليات التمريض



وقررت التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية 2022 ، لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات {الفنون التطبيقية – كليات الفنون الجميلة “عمارة – فنون ” – كليات التمريض” .

وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022.

على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 :

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية – التمريض).

اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة والتطبيقية

ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.

ضوابط اختبارات القدرات

يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها

وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك

لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات

ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات

أماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

شروط التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022: