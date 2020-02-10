«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين 2021

توفير منح الدراسات العليا للمهنين طبقا للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح برنامج مبادرة التعليم العالي للدراسات العليا للمهنيين للعام 2020/2021، اعتبارًا من مطلع مارس المقبل.

ويتم توفير منح الدراسات العليا للمهنين طبقا للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين مصر وأمريكيا على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، وللحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتشمل الاتفاقية منحل للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراة لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.

وفي هذا السياق، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الرابع لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضح التقرير أن برنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين”، يتم طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص.

وتهدف المبادرة للارتقاء بمهاراتهم المهنيين وقدراتهم البحثية اللازمة، لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي المصري.

وأوضح التقرير أن نماذج التقدم (A,B,C,D) الخاصة بالمنح متاحة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1212)،

وستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبة في الحصول على المنح اعتباراً من 1 مارس القادم وحتى يوم الخميس الموافق 4/6/2020، علماً بأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح، هي: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).

وللتعرف على شروط المنح المقدمة يمكن زيارة موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات: https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1212

وتنظم لإدارة المركزية للبعثات ورشة عمل حول هذه المنح يوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري، وتتلقي طلبات الحضور من ممثلي المؤسسات عبر البريد إلكتروني: (usaid@cdm.edu.eg).