التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بحد أدني 88.29% للشعبة العلمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وضوابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023-2024، لطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة “الدور الأول” 2023.

المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023-2024

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالتهنئة للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الأول) لهذا العام 2023.

وقال الوزير إنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023-2024.

وذلك اعتبارا من من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وفقا للحد الأدنى التالي:

أولا شعبة علمي علوم

الحد الأدنى للتقديم في تنسبق المرحلة الأولى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفًا و309 طلاب.

ثانيا الشعبة الهندسية

الحد الأدنى للتقديم في تنسبق المرحلة الأولى 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وذلك لنحو 15 ألف و13 طالبًا.

ثالثا الشعبة الأدبية

الحد الأدنى للتقديم في تنسبق المرحلة الأولى 289 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وذلك لنحو 74 ألفًا و923 طالبًا.

واكد الوزير على إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي، إذ يحظى قطاع التعليم العالي بدعم ومتابعة مباشرة منها ، ليكون قادر علي الوفاء بدوره واداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية علي النحو الأكمل.

واعلنت التعليم العالي عن فتح موقع التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

واشارت التعليم العالي إلي انه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، لمدة 5 أيام، سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات: يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأشارت التعليم العالي إلي أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي في الساعة السابعة مساء أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:

التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

واصدرت التعليم العالي تعليمات للطلاب عند التقدم في تنسيق الجامعات 2023-2024 على النحو التالي الطلاب:

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني: