«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022-2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2022-2023.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022-2023

وقررت التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022-2022.

وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 11 أغسطس وحتى يوم الإثنين 15 أغسطس 2022.

89.02% لعلمي علوم و83.71% لرياضيات

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023، بواقع 365 درجة فأكثر لشعبة علمي علوم أي بنسبة 89.02% فأكثر ، وذلك لنحو 22475 طالب.

وحددت التعليم العالي الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية بواقع 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وتشمل 15220 طالبا.

المرحلة الأولى الشعبة الأدبية تبدأ من 64.51%

وبالنسبة للشعبة الأدبية فيبلغ الحد الأدنى المرحلة الأولى من التنسيق 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% والتي سيخضع لها 80063 طالبا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الخاضعين للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022-2023 نحو 117758 طالبا.

وقدمت التعليم العالي العديد من التوجيهات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، عند التسجيل في تنسيق الجامعات.

وقالت التعليم العالي إنه تم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022.

الرابط الإلكتروني لتنسيق الجامعات وضوابط التسجيل

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية.

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال رغبات التنسيق

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

تنسيق الجامعات

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة .

علي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ونوهت التعليم العالي إلي أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختل

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:

التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة

تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب:

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها

إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

خطوات التسجيل التنسيق الإلكتروني :

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات التنسيق الإلكتروني :

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه