التعليم العالي: تعديلات تنظيم الجامعات يكفل للأستاذة المتفرغين الجمع بين المكافأة والمعاش

قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات يعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية، وتحقيق العدالة في الجمع بين المكافأة والمعاش.

وقال وزير التعليم العالي في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع القانون، إن الأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم”.

كما أوضح عبد الغفار أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.

وقال عبد الغفار: “ليس هناك معاش وليس هناك سن محددة لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح، المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ”، مضيفًا “من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ”