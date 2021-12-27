سيـــاســة

التعليم العالي: تعديلات تنظيم الجامعات يكفل للأستاذة المتفرغين الجمع بين المكافأة والمعاش

التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين
ياسمين فواز 2:51 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 2:51 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات يعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية، وتحقيق العدالة في الجمع بين المكافأة والمعاش.

وقال وزير التعليم العالي في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع القانون، إن الأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم”.

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كما أوضح عبد الغفار أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.

وقال عبد الغفار: “ليس هناك معاش وليس هناك سن محددة لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح، المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ”، مضيفًا “من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ”

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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