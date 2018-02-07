التعليم العالي تعتزم توفير 58 منحة للطلاب الصينيين

المال- خاص استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول آليات التعاون بين مصر والصين، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والمنح الدراسية. وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تسهيل الإجراءات على الطلاب الصينيين الدارسين فى مصر،…

المال- خاص

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول آليات التعاون بين مصر والصين، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والمنح الدراسية.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تسهيل الإجراءات على الطلاب الصينيين الدارسين فى مصر، استقبل قطاع الشئون الثقافية والبعثات السيد/ سونج بو المستشار التعليمى الصينى بالقاهرة، ود. هان شونغ السكرتير الثانى بالسفارة الصينية بالقاهرة؛ وذلك للتباحث حول آليات التعاون بين مصر والصين فى مجال التعليم العالى وخاصة تعظيم الاستفادة من المنح الدراسية للبلدين فى إطار البرنامج التنفيذى الموقع بين مصر والصين.

وتناول اللقاء توفير عدد (58) منحة للطلاب الصينيين للدراسة فى مصر للعام 2017/2018موزعة على النحو التالى: (20 منحة بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية “استماع”، و15 منحة بمركز اللغة العربية التابع لوزارة التعليم العالى، و23 منحة للدراسة الجامعية ببعض الجامعات المصرية)، وكذلك إجراءات التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات المصرية، وذلك بحضور أ. حاتم الصراف مدير عام الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين.

وخلال اللقاء وعد الجانب المصرى بتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الطلاب الصينيين للدراسة فى مصر، والتواصل مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات التحاقهم لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة.

ومن جانبه وجه الجانب الصينى الشكر للجانب المصرى على اهتمامه بمساعدة الطلاب الصينيين الدراسين فى مصر ودعمهم، وحل المشكلات التى تواجههم، مؤكداً حرص بلاده على تفعيل المزيد من التعاون مع مصر فى شتى المجالات وخاصة التعليمية.