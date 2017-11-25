التعليم العالي تضع حجر أساس فرع جامعة الزقازيق بالعاشر

- عبدالغفار: نسعى للتوسع في إنشاء الجامعات طبقًا لمتطلبات سوق العمل المال - خاصوضع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، حجر الأساس لفرع جامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان، الذي يقام على مساحة 358,57 فدانًا، مقسمة إلى 13 منطقة، ويضم مبنى لإعداد القادة، بالإض

– عبدالغفار: نسعى للتوسع في إنشاء الجامعات طبقًا لمتطلبات سوق العمل

المال – خاص

وضع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، حجر الأساس لفرع جامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان، الذي يقام على مساحة 358,57 فدانًا، مقسمة إلى 13 منطقة، ويضم مبنى لإعداد القادة، بالإضافة إلى عشرين كلية ومعهدًا، واستاد أوليمبي، وسكن طلابي، ومن المتوقع الانتهاء من إنشائه خلال 10 سنوات.

جاء ذلك، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ونواب الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد الوزير على أن سياسة الوزارة ترتكز على التوسع في إنشاء الجامعات وفقًا لخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن فرع جامعة الزقازيق سيعد إضافة مهمة لمنظومة التعليم الجامعي بما يملكه من موقع إستراتيجي وتخصصات علمية مهمة، ستسهم في تخفيف الضغط عن الجامعات الأخرى، فضلا عن وقوعه بالقرب من المناطق الصناعية، بما يساعد على تحقيق الشراكة والتكامل مع هذه المناطق والاستفادة منها في تدريب الطلاب.

وأجرى وزير التعليم العالي زيارة مفاجئة للمعهد التكنولوجي العالي للاطمئنان على سير التعليمية وانتظامها، وأكد خلالها علي ضرورة النهوض بالعملية التعليمية داخل المعاهد التكنولوجية من خلال وضع رؤية متكاملة لهذه المعاهد، مشدداً على أهمية تدريب الطلاب سواء في الورش أو المصانع المرتبطة بتخصصاتهم، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

وواصل عبد الغفار زيارته لجامعة الزقازيق، وافتتح عدد من المنشآت التعليمية والإنتاجية والخدمية بالجامعة، شملت: مزرعة الدواجن التابعة لكلية الطب البيطري بالجامعة، والتي تتكون من طابقين، يضم الطابق الأول عنبرين بمساحة 230 مترًا مربعًا للعنبر الواحد، وملحق بكل عنبر مخزن للأعلاف، بالإضافة إلى مصعد كهربائي لنقل الأعلاف إلى الطابق العلوي، ويضم الطابق العلوى عنبرًا واحدًا بمساحة كلية 640 مترًا مربعًا، وتقام المزرعة تحت نظام التربية المغلقة، وأن نظام التغذية والشرب والتدفئة والتهوية داخل المزرعة يخضع للتحكم الإلكتروني الكامل (Full computerized closed system) وتتسع المزرعة لتربية 10000 طائر تسمين بمعدل 6 مرات في السنة، أي إنتاج 60000 طائر تسمين ومليون و نصف بيضة سنويًّا.

وافتتح المركز الثقافى الاجتماعى على مساحة 1600 متر، ويتكون من دورين أرضي ومتكرر، يشمل الدور الأرضي قاعة لكبار الزوار وملحق بها كافيتريا، وأخرى لأعضاء النادي، وغرفتين للإدارة، أما الدور المتكرر فيشمل قاعة متعددة الأغراض تستوعب 200 فرد، وغرفتين للخدمات.

كما افتتح مشروع تطوير عمليات مستشفى الجراحة الجديد، ويضم وحدة للعناية المركزة بسعة 15 سريرًا، و 10 غرف لعمليات الجراحة، و2 كبسولة بوحدة زراعة الكبد والكلى، وكذا دار الضيافة بمساحة ألف و200 متر، ومساحة بنائية 570 مترًا، وتتكون من دور أرضي و4 أجنحة وقاعتين، مساحة كل منهما 430 مترًا مربعًا، وتستوعب 300 فرد، وتصلح لعقد المؤتمرات، والندوات، والمناقشات العلمية، وورش العمل.

وافتتح كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بالجامعة، وتعد الكلية الوحيدة فى الشرق الأوسط المتخصصة فى هذا المجال، وتقدم الكلية برنامجين: الأول تربوى (برنامج المعلم) ويشمل أربعة أقسام، والثانى إخصائى تعديل وسلوك وتأهيل، ويشمل 7 أقسام، وقد التحق بالكلية 1100 طالب وطالبة بالفرقة الأولى هذا العام، كما تم قبول 1400 دارس بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه) تشغل الكلية الدور السادس من كلية التربية كمقر مؤقت، وتم الانتهاء من تجهيز معمل تخاطب، ومعمل تعديل سلوك وتنمية مهارات ومعمل مصادر، ويتم التجهيز للانتهاء من معمل السمعيات، كما أن الكلية بدأت فى الإعداد للحصول على الجودة والاعتماد.

وتفقد الوزير موقع إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان على مساحة ثلاثة آلآف متر مربع من ثمانى طوابق ويضم جراج ومستشفى وعدد من المدرجات وقاعات الدرس والمعامل، وسيتم الانتهاء منها فى بداية عام 2019 ، وكذا المبنى المؤقت للكلية، والذي استقبل الطلاب الجدد المقيدين بالفرقة الأولى هذا العام وعددهم 123 طالبا وطالبة منهم 25 طالبًا وافدًا، ويضم 4 قاعات دراسية ومعملين محاكاة وبيولوجى وبثولوجى متعدد الأغراض، ومعمل لتركيبات الأسنان المتحركة.

وافتتح متحف آثار الجامعة، والذي يضم العديد من الآثار والاكتشافات التي شكلها علماء المصريات والتخصصات المختلفة بجامعة الزقازيق.