التعليم العالي: تدشين 4 جامعات أهلية فى 2017

جهاد سالمتصدرت الجامعات الأهلية، اهتمام وزارة التعليم العالي خلال 2017، وشهد العام تدشين 4 جامعات، وتخطط الوزارة لاستكمالهم إلى 32 جامعة بحلول عام 2030.وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لجامعات (الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهر

جهاد سالم

تصدرت الجامعات الأهلية، اهتمام وزارة التعليم العالي خلال 2017، وشهد العام تدشين 4 جامعات، وتخطط الوزارة لاستكمالهم إلى 32 جامعة بحلول عام 2030.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لجامعات (الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة).

وتضمن الجامعات الأهلية التى تم تأسيسها خلال العام الجاري، جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ)، وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، ويضم موقعها بشرم الشيخ 5 كليات (السياحة واللغات والترجمة، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والهندسة المعمارية) بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.

وشهد العام الجاري تدشين جامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا، وتضم 13 كلية في تخصصات (الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة).

وخلال 2017 الجاري تم تأسيس الأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وتضم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية وآلياتها، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة و الذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار).

وأسست جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وتضم كليات في تخصصات (العلوم الأساسية، والهندسة المتقدمة، والصيدلة، والطب، والفنون والتصميم، والقانون والتحكيم الدولي، والسياحة والضيافة، والاقتصاد والتجارة الدولية)، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا، وستستوعب ما يزيد عن 23 ألف طالب.