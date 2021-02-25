لايف

التعليم العالي : تدشين المدرسة الدولية الثالثة في علم الأطياف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، عن تدشين المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف. و تقام المدرسة الدولية للأطياف بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة…

جهاد سالم 1:23 م, الخميس, 25 فبراير 21 1:23 م, الخميس, 25 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، عن تدشين المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف.

و تقام المدرسة الدولية للأطياف بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، والمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم.

وتقوم مدرسة علوم الأطياف بتدريس أساسيات الأطياف وعدد من التطبيقات المهمة تختلف من عام الي آخر حسب المشاركين من خلال شراكة بين وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومى للبحوث مع وحدة النانو تكنولوجى، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 22-2-2021 فى مصر

ويشارك في مدرسة هذا العام نحو 78 مشاركا من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، تم تقسيمهم إلي 6 مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء والبيئة والفيزياء الحيوية وعلوم المواد.

يذكر أن علم الأطياف هو علم وسيط بين العلوم الكيميائية والعلوم الفيزيقية، ويهتم بدراسة وتحليل المواد والعناصر والمركبات باختلاف أنواعها تحليلا دقيقا.

ويعد طيف الرامان من أهم فروع الأطياف الجزيئية والتى تهتم بدراسة التركيب الجزيئية بما له من تخصص في تحليل المواد النانو مترية والمواد البيولوجية والأدوية وغيرها من المركبات المهمة لحياة الإنسان.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن تقرر مد معرض «ديارنا للحرف اليدوية» حتى 27 فبراير

ويخدم أيضا طيف الرامان في دراسة وتحليل بعض التغيرات البيئية ودراسة طرق تنظيف البيئة المحيطة باستخدام المواد المختلفة سواء كانت مواد طبيعية أو مخلقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

أدواره بارزة بالتشييد والأعمال الخيرية.. رحيل شيخ المطورين العقاريين حسين صبور

المال - خاص 1:08 م, الخميس, 25 فبراير 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 25-2-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:10 م, الخميس, 25 فبراير 21

الصحة: تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة

المال - خاص 12:39 ص, الخميس, 25 فبراير 21

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل

ياسمين فواز 12:28 ص, الخميس, 25 فبراير 21

حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 21 درجة عظمى

دعاء محمود 12:16 ص, الخميس, 25 فبراير 21

مجلس الجامعات : مستعدون لاستئناف الدراسة وعقد الامتحانات

المال - خاص 12:16 ص, الخميس, 25 فبراير 21