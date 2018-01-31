التعليم العالي تحيل ملف سقوط مصعد مستشفى بنها للنيابة

المال خاص تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء موقع حادث مصعد مستشفى بنها الجامعي، والذي وقع مساء أمس الثلاثاء، وأودى بحياة 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين .واستدعي الوزيركافة مسئولي المستشفى والإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية، بحضور لجنة من الهيئة الهن

المال خاص

تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء موقع حادث مصعد مستشفى بنها الجامعي، والذي وقع مساء أمس الثلاثاء، وأودى بحياة 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين .

واستدعي الوزيركافة مسئولي المستشفى والإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية، بحضور لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية؛ للوقوف على أسباب الحادث ، ومعرفة أوجه التقصير في توفير عوامل الأمان بالمصعد، والاطلاع على عقود الصيانة الخاصة بمصاعد المستشفى، والخطوات المتبعة في هذا الشأن ودرجة الالتزام بها.

وقرر الوزير تحويل كافة مسئولي الإدارة الهندسية لمستشفيات جامعة بنها إلى النيابة العامة، وإيقافهم فورًا عن العمل تزامنًا مع إجراء تحقيق داخلي بالجامعة لمعرفة ملابسات الحادث.

كما طالب د. خالد عبد الغفار بسرعة موافاته بتقرير مبدئي فوري خلال يوم على الأكثر يوضح أسباب هذا الحادث، وأوجه القصور والمسئولين عن ذلك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حيال المقصرين.

وفي سياق متصل، التقى الوزير باللواء/ محمود عشماوى محافظ القليوبية للاطمئنان على صرف تعويضات للمتوفين والمصابين، موجهًا بسرعة صرف تعويضات إضافية للمتوفين والمصابين من ميزانية جامعة بنها.

وطالب د. عبد الغفار الإدارة الهندسية بالوزارة بضرورة الحصول على تقرير شهري من كافة الجامعات المصرية بشأن تعاقدات الصيانة، وكفاءة تنفيذ الصيانة لكافة المنشأت الجامعية منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مرة أخرى..