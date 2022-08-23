التعليم العالي تحدد مواعيد وضوابط اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة حجز اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) 2022 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

جدير بالذكر أن الكليات التي تستوجب اجتياز اختبار القدرات ، هي كلية الفنون الجميلة “عمارة ،فنون“ ، وكليات الفنون التطبيقية ، وكليات الإعلام ، بالاضافة إلي كليات التمريض ، والمعاهد الفنية للتمريض ، و كلية التربية الفنية بجامعتي حلوان ، والمنيا ، والتربية الموسيقية جامعة حلوان .والكليات التابعة التجمعات التكنولوجية ، التربية النوعية الموسيقية ، وشعب التربية الموسيقية بكليات التربية .بالاضافة الي كليات التربية الرياضية ، والكليات التكنولوجية والتعليم الصناعي، والتربية النوعية شعبة المسرح بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

ونوهت وزارة التعليم العالي إلي أنه تُقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام طلاب الشهادات المعادلة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا ،وذلك تيسيرا علي الطلاب وأولياء أمورهم ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

ونوهت التعليم العالي إلي أنه يتم استخدام رقم الدخول والرقم السري الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه سيتم فتح الموقع للتسجيل وحجز اختبارات القدرات للشهادات المعادلة بداية من يوم الخميس 25/8/2002.

أماكن اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

علي ان يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المُحددة على النحو التالي:-

واشارت وزارة التعليم العالي إلي أنه يتوجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:-

المستندات المطلوب لاختبارات القدرات للشهادات المعادلة