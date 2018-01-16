التعليم العالي تبحث بجامعة الإسكندرية الاستفادة من التجربة الألمانية

المال - خاصقام الدكتور سعيد درويش مستشار وزير التعليم العالي لشئون ربط البحث العلمي بالصناعة، بزيارة لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، عقد خلالها اجتماعا مع د. محمد المكى أستاذ التصنيع بالكلية والخبير فى التجربة الألمانية فى التعليم الفنى؛ لبحث إمكانية الاستفادة من التجربة الألمانية فى تطوير التعليم

المال – خاص

قام الدكتور سعيد درويش مستشار وزير التعليم العالي لشئون ربط البحث العلمي بالصناعة، بزيارة لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، عقد خلالها اجتماعا مع د. محمد المكى أستاذ التصنيع بالكلية والخبير فى التجربة الألمانية فى التعليم الفنى؛ لبحث إمكانية الاستفادة من التجربة الألمانية فى تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى.

ومن ناحية أخرى تفقد سعيد درويش شركة ميدفيكس والتى تعمل فى مجال تصنيع الشرائح والمسامير الطبية المخصصة للزرع داخل جسم الإنسان؛ بهدف دعم مبادرة الوزارة لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والباحثين لتطبيق مشاريعهم وأبحاثهم بشكل عملى داخل المصانع والشركات.

واستعرض د. سعيد خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة بشأن مشاريع تخرج الطلاب وأبحاث الماجستير والدكتوراه داخل الجامعات والمراكز البحثية للعمل في مجال تشخيص ومعالجة مشاكل ونقاط بحثية ذات صلة بقضايا المجتمع ومشاكله، فضلًا عن دعم استراتيجية الوزارة فى تحسين مخرجات التعليم العالى، ونقل الجزء التطبيقى والبحثى فى الجامعات والمعاهد البحثية إلى أرض الواقع.

ومن جانبه أبدى د. ناجى عبد العزيز رئيس الشركة استعداده لدعم مبادرة الوزارة والتعاون مع الطلاب والباحثين وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق أبحاثهم داخل الشركة، مشيرا إلى أنها حاصلة على جميع شهادات الأيزو فى مجال تخصصها.