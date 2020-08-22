«التعليم العالي» تبحث استقطاب 150 عالما مصريا بأمريكا للتدريس فى الجامعات الأهلية الجديدة

ولفت وزير «التعليم العالى» إلى أن نحو 250 عالما مصريا يعملون ليل لنهار ، لتقديم أفضل نموذج تعليمى بالجامعات الأهلية الجديدة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن التباحث مع 150 عالما مصريا بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريس فى الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال الوزير إنه سيتم عقد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال 3 أيام ، مع العلماء المصريين فى أمريكا لبحث الأمر.

ولفت إلى أنه من الممكن الاتفاق حول تدريس برامج أون لاين، أو حضور العلماء لمدة شهر لإلقاء المحاضرات.

واستكمل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد ، إنه يجرى أيضا التباحث مع العلماء المصريين في كندا والمملكة المتحدة للتدريس فى الجامعات الأهلية الجديدة.

ولفت وزير «التعليم العالى» إلى أن نحو 250 عالما مصريا يعملون ليل لنهار ، لتقديم أفضل نموذج تعليمى بالجامعات الأهلية الجديدة.

واعتبر الوزير ، بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة ، إنجازا غير مسبوق على مستوى العالم ، حيث إنه في شهر أكتوبر 2018 ، كانت مواقع تلك الجامعات مجرد صحراء.

واستكمل إنه رغم تعطل الحياة خلال الأشهر الستة الماضية جراء أزمة كورونا إلا ان العمل لك يتوقف بالجامعات الأهلية الجديدة.

وقال عبد الغفار إن حجم الاستثمارات في الجامعات الأهلية الجديدة الثلاث التي ستبدأ العام الجديد بلغ نحو 40 مليار جنيه ، مايوكد اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في التعليم.

ونوه الي أن الاستثمارات في التعليم لا تقتصر على الإنشاءات، حيث تم تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الأهلية الجيدة على أحدث التقنيات الرقمية.

فضلا عن مستوى تجهيز المعامل ، وقاعات التدريب ، وكذلك البرامج الدراسية.

واستكمل إن كافة البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة ، ذات علاقة بالتكنولوجيا العصرية وعلوم المستقبل.

ولفت الي إنه على سبيل المثال ، خرجت تخصصات الهندسة من الإطار التقليدي، لتدخل في تخصصات المياترونكس ، والعمارة الرقمية.

ونوة إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة ستقدم نحو 200 برنامج دراسى، عبارة عن برامج عصرية غير مسبوقة.

وقال عبدالغفار إن العام الدراسى 2020-2021 ، سيدخل حيز التنفيذ العديد من الاتفاقيات مع كبرى الجامعات الدولية.

وقال إنه لم يتم تحديد الأعداد التي سيتم قبولها في الجامعات ، حيث تختلف القدرات الاستيعابية من برنامج دراسى لآخر.

وأشار وزير «التعليم العالى» إلى أنه مع اكتمال أعمال الجامعات الأهلية الجديدة ، والبرامج الدراسية خلال الأربع سنوات المقبلة فإن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 25 ألف طالب لجامعة الجلالة.

واستكمل إن الطاقة الاستيعابية لجامعة العلمين 20 ألف طالب ، و 25 ألف طالب لجامعة الملك سلمان ، والمنصورة الجديدة ما بين 12 إلى 15 ألف طالب.