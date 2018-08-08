التعليم العالي تبحث إنشاء فرع لجامعة لوزان السويسرية بالعلمين الجديدة

جهاد سالماستقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم وفدا من جامعة لوزان السويسرية للفنادق، بحضور د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات إنشاء فرع لجامعة لوزان السويسرية للفنادق بمدينة العلمين الجديدة، والضوابط و

جهاد سالم

استقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم وفدا من جامعة لوزان السويسرية للفنادق، بحضور د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات إنشاء فرع لجامعة لوزان السويسرية للفنادق بمدينة العلمين الجديدة، والضوابط والقواعد المنظمة لذلك الفرع، والدرجات العلمية التى يمنحها واللوائح والمناهج الدراسية؛ بهدف إعداد جيل من الطلبة المتخصصين في مجال الضيافة وإدارة الفنادق بما يساهم فى خدمة الدولة والمنطقة المحيطة.

وأكد د. عبد الغفار أن إنشاء فرع لجامعة لوزان للفنادق بمدينة العلمين يساهم في تحقيق الهدف من إنشاء المدينة، وجعلها مركزًا وقبلة للسياحة العالمية على غرار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، خاصة أنها تعد إحدى المدن الهامة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هناك شراكات مع العديد من الجامعات الدولية العالمية لإنشاء أفرع لها بمصر.

ومن جانبه استعرض وفد جامعة لوزان للفنادق البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، مشيراً إلى أنها تعد الأفضل عالميًا فى برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، كما تقدم برنامجاً للماجستير فى علوم الضيافة المتكاملة، بالإضافة إلى برنامج الماجستير التنفيذى، وبرنامج ماجستير الضيافة بالمراسلة.

وأكد الوزير حرص الدولة على التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة وإتاحة التعليم العالى، مشيراً إلى صدور قرار جمهورى بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية تتلائم مع احتياجات سوق العمل، وتلبى أولويات خطة التنمية بالدولة.

وأضاف الوزير أن القانون يمنح الفرع أو المؤسسة الجامعية العديد من التسهيلات والمزايا والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه، فضلاً عن الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، فضلاً عن تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع.

وأوضح د. عبد الغفار أن القانون ينص على منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة فى الجامعة الأم، وتطابق المناهج التى تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها،

حضر اللقاء د. فتحى نور ممثل جامعة لوزان فى مصر، ورئيس شركة بى هوست، و الكسيا سبى، و بيتر هنجن ممثلين عن جامعة لوزان السويسرية للفنادق، والمهندس شريف سليم مستشار وزير الإسكان والمشرف على المشروع.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان والتابعة لجامعة لوزان السويسرية للفنادق فى فبراير الماضى لإنشاء كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق، بمدينة العلمين الجديدة.