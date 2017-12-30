التعليم العالي: تأسيس 3 جامعات دولية في 2017

جهاد سالمأعلنت وزارة التعليم العالي، عن الموافقة على تأسيس 3 جامعات دولية، ومدينة العلوم والابتكار، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في كشف حساب 2017.وتمت الموافقة على تأسيس مجمع الجامعات الكندية على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات، (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاج

جهاد سالم

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن الموافقة على تأسيس 3 جامعات دولية، ومدينة العلوم والابتكار، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في كشف حساب 2017.

وتمت الموافقة على تأسيس مجمع الجامعات الكندية على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات، (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية).

ووافقت الوزارة على تأسيس مجمع الجامعات الأوروبية على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات، (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام).

وشهد العام الجاري، الموافقة على إنشاء الجامعة المجرية على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة, والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام).

ووافقت التعليم العالي خلال 2017 على إقامة مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة، والتى تضم مراكز بحثية متطورة في: (البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات).