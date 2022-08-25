التعليم العالي بدء تحويلات تقليل الاغتراب السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم في تحويلات تقليل الاغتراب.

وذلك الفترة من يوم السبت الموافق 27 أغسطس و حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري .

ونوهت التعليم العالي الضوابط والقواعد المنظمة لتحويلات تقليل والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن علي النحو التالي .

وسيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

وذلك للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

واعلنت التعليم الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

وإشارات الوزارة إلي فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات في تقليل الاغتراب.

وذلك وفقاً الحدود التالية ، 205 درجة فأكثر بما يعادل 50%، للشعبتين العلمية والأدبية .

ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 66754 ألف طالب ، منهم 37630 طالب بالشعب العلمية و 29124 ألف طالب بالشعبة الأدبية .

وأشارت التعليم العالي إلي أنه سيتم أرجاء نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.