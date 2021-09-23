التعليم العالي: بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة 2021 السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة 2021، لطلاب الثانوية العامة.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وذلك من خلال نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، اعتبارا من 25 إلي 27 سبتمبر الجاري.

يذكر أن وزارة التعليم العالي بدأت تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة لأول مرة هذا العام.

وأشارت الوزارة إلي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة 2021، مساء الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري.

ويحق لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، إضافة وطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021.

رابط تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021

ويتم التقدم للمرحلة الثانية 2021، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة على الرابط الإلكتروني التالي : https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وذلك وفقا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أقر الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة 2021.

وحدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدني للقبول بكليات الطب البشري عند 85%.

وبلغ الحد الأدني للقبول بكلية طب الأسنان 82%، العلاج الطبيعي والصيدلة 80%.

ويبلغ الحد الأدني لكلية الطب البيطري 75%، والهندسة 70%، علوم الحاسب 65%.

كما يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62%.

ويبلغ الحد الأدني لكلية الفنون التطبيقية علمي 63%، العلوم الأساسية 60%.

إما كليات الإعلام واللغات والترجمة والفنون التطبيقية أدبي، فيبلغ الحد الأدني للقبول 59%.

ويبلغ الحد الأدني لكلية الاقتصاد والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 58%.

ويبلغ الحد الأدني للقبول بكليات التربية، السياحة ، الزراعة ، الحقوق ، التمريض ، الآثار ، العلوم السينمائية ، والآداب 55%.