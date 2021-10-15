«التعليم العالي» : بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم 2021/ 2022

استعرض د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول منح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء فصل دراسي أو عام أكاديمى للمرحلة الجامعية الأولى للعام 2021/ 2022.

وأشار د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، في تقريره لوزير التعليم، إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر أكتوبر الحالي.

رابط التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

ويتم التقدم لمنح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات https://eservices.cdm.edu.eg/.

وذلك مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًّا، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملًا كل أصول المستندات لإدارة البعثات بجاردن سيتى.

ولفت التقرير إلى أن آخِر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 15 ديسمبر 2021.

وأوضح التقرير أن الدراسة لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس/ ليسانس ).

ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المِنح، وسوف تتحمل البعثات كل النفقات الخاصة بالبرنامج (التأشيرة- تذاكر السفر- الإقامة- المعيشة- رسوم الجامعة).

شروط التقدم لمِنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

وأضاف التقرير أنه يشترط في المتقدمين للمنح (ألا يزيد سن المتقدم على 22 عامًا في 1/10/2021)، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي (من تاريخ التحاقه بالجامعة).

وكذلك أن يكون حاصلًا على 3.2 GPA أو جيد جدًّا أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة.

وأن يكون حاصلًا على 5.5 أيلتس فى اللغة الإنجليزية، أو 59 في اختبار الـ”IBT” الدولي.

ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3.

بالإضافة إلى أن تكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية التي يدرس بها الطالب وأحد الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب للتقدم لأية جامعة أخرى.

يُذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأي نوع من أنواع الإيفاد.

وأشارت “التعليم” إلى أن كل المعلومات حول نظام التقديم، والمستندات المطلوبة، والدليل إرشادي للطلاب بشأن نظام التعليم الياباني والجامعات والمنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية، متاح على الموقع الإلكتروني التالى: https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa-2/