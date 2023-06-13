التعليم العالي :انفقنا 11 مليار جنيه في بعض المشروعات الرقمية

أكد الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم العالي بيئة غنية بالمعلومات وبحاجة للأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”23 الذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز، وتفقده أجنحة الشركات الراعية للمؤتمر .

واشار إلى أن وجود التعليم العالي ومشاركته في المؤتمر يعكس الرغبة المشتركة في التعلم والتطوير والابتكار حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في مارس الماضي بمحاورها المختلفة ورؤيتها المستقبلية بما يحقق رؤية مصر الشاملة في 2030 في جميع مجالات التنمية المختلفة وربطها بمجالات النمو الاقتصادي المتنوعة لتحقيق دعم تنموي شامل لقطاع التعليمي بشكل مستدام وناجح.

وأوضح أنه تم البدء في تطوير مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات وتم ادخال البحث العلمي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، واليوم نرى جميعاً خريجو الجامعات بحاجة لوضعه على المسار الصحيح لكي يستطيع شغل الوظائف الجديدة، لذا لابد من الشراكة مع مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكل أنواعه وتعمل الوزارة على استثمارات قوية لهذا الاتجاه وجامعات الجيل الرابع وقد تم إنفاق أكثر من 11 مليار جنيه على استثمارات جديدة لإتاحة الأمن السيبراني وتحول نحو الإدارة الإلكترونية والتعامل مع المعلومات بأسلوب آمن ومتطورووضع خطط للحفاظ على هذه الاستثمارات وتعظيم أوجه الاستفادة منها .

وشدد على ضرورة أن يكون الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات ولذلك فإن استراتيجية التعليم العالي للأمن السيبراني لها عدة محاور أولها التأكد من التوافق مع اعلى معايير الأمن السيبراني لكل المستويات وثانياً تعزيز التوعية والتدريب بين هيئة التدريس والطلاب للتعامل الآمن مع التكنولوجيا، وثالثاً تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الجامعات بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال واعداد كوادر مناسبة لسوق العمل بالتعاون مع الشركات العالمية للمشاركة في تدريب الطلاب المتخصصين واخيراً تشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني.وقال إن الوزارة تطلع لتعزيز التعاون المشترك في عالم يتطلب العمل الجماعي والتفاعل بين المؤسسات والشركات، معبراً عن شكره العميق للمشاركين في تنظيم الحدث والشركة المنظمة للمؤتمر وعلى رأسها أسامة كمال.

يذكر أنه ترعى الحدث كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مؤتمر caisec ‘23 بما في ذلك: دل تكنولوجيز، انتل، سيسكو، سايبر نايت، فورتينت، هواوي، أي بي إم، GTS، فورس بوينت، وكاسبرسكي، Tenable، LogRhythm، Nozomi Networks، Liquid C2، utimaco، Group-IB، Countercraft و وبروف بوينت و Intech و Manage Engine و Netwitness و PhishRod و Sentinel One و Arcon و Elinc والعديد من الشركات الأخرى.

و تشارك في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الشركات الرائدة في تكامل نظم الأمن السيبراني في المنطقة، بما في ذلك Cyshield و ICT Misr و IoT Misr و إي فاينانس و راية لتكنولوجيا المعلومات و Ingram Micro و AmiViz و Alkan CIT و Vertowave و ايديميا و البنك التجاري الدولي – مصر CIB و اورنج مصر وغيرها من الشركات

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