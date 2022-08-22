التعليم العالي : انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة غدًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.

انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة

طبقا للوزارة يبدأ التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة اعتبارا من غد الثلاثاء 23 أغسطس، وحتى الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.

رابط تنسبق الجامعات الأهلية

وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن التنسيق الالكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، يشمل ال 12 جامعة الأهلية المنبثقة عن الحكومية بالإضافة إلي جامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية.

التنسيق يشمل الأهلية المنبثقة عن الحكومية وجامعتي النيل والمصرية للتعليم الإلكتروني

أسيوط الأهلية

لمنصورة الأهلية

بني سويف الأهلية

الإسكندرية الأهلية

حلوان الأهلية

الزقازيق الأهلية

بنها الأهلية

الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جنوب الوادى الأهلية

المنوفية الأهلية

المنيا الأهلية

شرق بورسعيد الأهلية

النيل الأهلية

والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

ضوابط التقدم للجامعات الأهلية

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن التقديم للتنسيق الإلكترونى يقتصر على طلاب الثانوية العامة خريجى هذا العام.

واستكمل أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية خريجى هذا العام عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية.

على أن يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، ويتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

وأكد المتحدث الرسمى أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة .

واستكمل أنه فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى.

ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

وأشار عبدالغفار إلي أنه تم إعداد صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية.

كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/NTUA.GOV