التعليم العالي: المرأة أمامها فرص عظيمة بكل مجالات العمل

المال خاصنظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ورشة عمل حول دور المرأة بين الماضي والحاضر والمستقبل، بحضور أ.محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، وأ.أشجان عبد الكريم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ورئيسة اللجنة، وذلك بقاعة التدريب بمقر ديوان عام الوزا

المال خاص

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ورشة عمل حول دور المرأة بين الماضي والحاضر والمستقبل، بحضور أ.محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، وأ.أشجان عبد الكريم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ورئيسة اللجنة، وذلك بقاعة التدريب بمقر ديوان عام الوزارة.

وخلال فعاليات الورشة ألقى د.شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير بالعديد من الشركات محاضرة حول دور المرأة المصرية في تحقيق مسيرة التنمية في كافة المجالات

وأشار إلى اهتمام الدولة بالمرأة وتكريمها حيث انعكس ذلك في اختيار القيادة السياسية لعام 2017 عـاماً “للمرأة المصرية” تتويجًا لجهودها وتشجيعًا لها على زيادة دورها في تنمية المجتمع.

كما تناول د.شريف وضع المرأة في الحاضر والماضي مشيراً إلي أن المرأة أصبحت أمامها فرصاً عظيمة للارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركتها في كل مجالات العمل المصرية.

شارك في فعاليات ا. نادية مرسي مدير عام مكتب رئيس قطاع التنمية والخدمات، أ. خيرى حسين مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وم. سعاد مختار مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئي، وعدد من قيادات الوزارة.