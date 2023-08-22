«التعليم العالي»: الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح.. وحققنا طفرة كبيرة بالقطاع

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية مؤسسات تعليمية لا تستهدف تحقيق ربح، ولكن تخصص مصروفاتها لتغطية تكاليف الدراسة فقط.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجامعات الأهلية تساهم بما يحقق التكامل بين جميع مسارات التعليم العالي في مصر لتناسب جميع شرائح المجتمع؛ ما بين جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة وأجنبية.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية يتم تقديمها لأول مرة في مصر، تواكب وظائف المستقبل القائمة على التخصصات البينية التي تخدم القضايا التنموية المختلفة، ومضيفًا أن عدد ملحوظ من الجامعات تمنح شهادات مزدوجة بالشراكة مع جامعات أجنبية.

وأكد أن هناك طفرة كبرى قد تحققت بالقطاع منذ عام 2014 لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، والتي تقدر بمليون طالب خلال 9 سنوات.

وأوضح أنه في عام 2014، كان هناك 2.3 مليون طالب يدرسون بـ 50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح هناك حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون بـ 92 جامعة بنهاية عام 2022، وهو ما يشير إلى ما حققته الدولة من مضاعفة أعداد جامعاتها لاستيعاب الزيادة السنوية في الطلاب، بوجود جامعة حكومية بكل محافظة إضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة ، مع تحديث البرامج التعليمية بالجامعات.