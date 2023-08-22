«التعليم العالي»: ارتفاع عدد الجامعات المصرية بتصنيف «QS» البريطاني العالمي إلى 14

قال الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان الوزارة قامت بتطوير المناهج ما ساهم في حدوث طفرة مؤخرا وهو ما انعكس بالإيجاب على تحسن تصنيف الجامعات المصرية عالميا .

واضاف في تصريحات صحفية ،انه نتيجة لتلك الجهود ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف QS البريطاني “عالميًا” من 5 جامعات في عام 2017 إلى 14 جامعة في عام 2023.

واشار الى انه بجانب ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف THE البريطاني من 3 جامعات في عام 2016 إلى 36 جامعة في عام 2023.

اوضح عاشور ان هناك العديد من التصنيفات العالمية الأخرى والمؤشرات التي أظهرت تحسن ترتيب مصر على مستوى العالم في البحث العلمي من المرتبة الـ 37 إلى الـ 24 حاليًا، وذلك بعد مضاعفة جهود النشر الدولي للأبحاث المصرية في الجامعات العالمية الكبرى من 15 ألف بحث فقط في 2014 إلى أكثر من 37 ألف بحث حاليًا.

واشار الى ان كل ذلك يرجع نتيجة خطوات ضخمة قد تحققت بالقطاع منذ عام 2014 لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، والتي تقدر بمليون طالب خلال 9 سنوات.

واوضح أنه في عام 2014، كان هناك 2.3 مليون طالب يدرسون بـ 50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح هناك حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون بـ 92 جامعة بنهاية عام 2022، وهو ما يشير إلى ما حققته الدولة من مضاعفة أعداد جامعاتها لاستيعاب الزيادة السنوية في الطلاب، بوجود جامعة حكومية بكل محافظة بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة ، مع تحديث البرامج التعليمية بالجامعات.