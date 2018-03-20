التعليم العالي: اختتام فعاليات مشروع تعزيز التعاون مع اليونسكو

المال ـ خاص:اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية التى نظمتها إدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو وذلك خلال الفترة من 17-20 مارس الجارى، وذلك تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليون

المال ـ خاص:

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية التى نظمتها إدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو وذلك خلال الفترة من 17-20 مارس الجارى، وذلك تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وذلك في إطار مشروع تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تفعيل اتفاقية 2003المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي في المنطقة العربية، وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه منظمة اليونسكو لتنفيذ وتفعيل اتفاقية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية والعمل على صونه وحمايته، وبصفة خاصة الموروث الثقافي اللامادي المشترك بين البلدان العربية، والذي يُعد من أهم عوامل التقارب والتفاهم الثقافي.

وانتهت اجتماعات الخبراء إلى عدد من التوصيات وهى: أهمية تفعيل اتفاقية اليونسكو لحفظ التراث الثقافي غير المادي من خلال إنشاء كراسي اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي بالدول العربية، وإنشاء مراكز إقليمية متخصصة من الفئة الثانية التابعة لليونسكو لتقديم الخدمات المرتبطة بحفظ التراث الثقافي وتفعيل اتفاقية 2003، وإعداد أول قائمة حصر عربية مشتركة للتراث الثقافي اللامادي، والاهتمام بدمج مفاهيم التراث الثقافي اللامادي في التعليم الأساسي والإستعانة بالدليل الذى تم إعداده تحت عنوان “دليل المعلم لتضمين مفاهيم التراث في المناهج الدراسية”.

كما وجه الخبراء المشاركين فى أعمال مشروع تعزيز التعاون الإقليمي فى تفعيل اتفاقية التراث الثقافى غير المادى 2003 فى المنطقة العربية الشكر للسيد الوزير على رعايته لهذا الحدث الثقافي الهام والذي يعبر عن حرص مصر الدائم على توثيق أواصر التعاون والود من خلال الثقافة المشتركة بين الدول العربية.

جدير بالذكر أنه شارك فى فعاليات المشروع العديد من الدول العربية إلى جانب مصر وهى: الأردن، والإمارات، والسعودية، والسودان، والكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، وسلطنة عمان، و لبنان، وليبيا.