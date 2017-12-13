التعليم العالي: إنشاء فروع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية

الاتفاق مع الشركاء الأجانب على الإنشاء وفقًا للمقاييس العالمية المال - خاص أشار د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هناك العديد من الجامعات الدولية التي تم الاتفاق معها على إنشاء فروع لها بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها الجامعات الكندية، والجامعات الأوروبية "ا

الاتفاق مع الشركاء الأجانب على الإنشاء وفقًا للمقاييس العالمية

المال – خاص

أشار د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هناك العديد من الجامعات الدولية التي تم الاتفاق معها على إنشاء فروع لها بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها الجامعات الكندية، والجامعات الأوروبية “السويدية”، والجامعات المجرية، والإنجليزية، بالإضافة إلى إنشاء المدينة المصرية للعلوم والأبحاث والابتكار بالشراكة مع جهات دولية، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الشركاء الأجانب على ضرورة إنشاء كافة الجامعات الجديدة وفقًا لأفضل المقاييس العالمية.

وأضاف الوزير أن مجمع الجامعات الكندية يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا, وتبلغ المساحة البنائية منها 34000 متر مربع، والمساحة الإجمالية للمباني 230000 متر مربع، بحيث يضم كليات (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة به فى سبتمبر 2018 لاستيعاب 200 طالب بكل كلية بإجمالي 4000 طالب في المرحلة الأولى (لمدة 4 سنوات).

وأوضح د.عبد الغفار أن مجمع الجامعات الأوروبية يقام على مساحة80 فدانًا، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 3 كليات.

كما أشار الوزير إلى أن مجمع الجامعة المجرية يقام على مساحة 30 فدانًا، ويضم ثمانية كليات هي: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة, والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن يتم إنشاء أول 3 كليات في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تستوعب الجامعة حوالي 12,600 طالب، ومن المقرر أن يتم افتتاح الجامعة في سبتمبر 2018.

وأوضح الوزير أن مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة، ستتم إقامتها بهدف ربط الأبحاث بالصناعة والمشروعات القومية، ودعم وإنشاء مراكز لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منشآت اقتصادية، وتضم مراكز بحثية متطورة تتخصص في: (البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات)

وأكد د. عبد الغفار حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية القومية للتعليم العالي، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة بين الجامعات.

وأضاف الوزير أن اهتمام الوزارة بمشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر يهدف إلى الاستفادة من الإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها هذه الجامعات في مجال تطوير المناهج، فضلًا عن توفير نفقات الابتعاث وجذب المبتعثين من خارج مصر، مؤكدًا أهمية أن تصبح الجامعات الجديدة بالعاصمة نماذج مضيئة لمستوى التعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تسعى الدولة لتوفيره وفقاً للمعايير الدولية؛ بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية فى مصر.