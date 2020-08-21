التعليم العالي : إطلاق موقع إلكتروني للتقديم في الجامعات الأهلية الجديدة خلال ساعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خلال الساعات القليلة القادمة، لتلقي طلبات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية على قناة ، DMC، إن الموقع المزمع ، هو المنوط به تلقي طلبات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة ، وأن الوزارة لم تتعاقد مع أي مؤسسة أو جهة أخرى.

ولفت الوزير إلى أنه بإمكان الطلاب الدخول على موقع التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، وتحميل الأوراق المطلوبة، لتحديد موعد لاختبارات القدرات.

ونوه الوزير إلى أن فيصل القبول في الجامعات الأهلية الجديدة ، هو اجتياز اختبارات القدرات التي تضم اختبارات في اللغة الإنجليزية ، والقطاع المتقدم به الطالب.

واستكمل الوزير إن اختبارات القدرات لا تعتمد على العنصر البشري ، وتضم أجزاء لأسئلة التفكير النقدي.

ونوه الوزير إلى تقديم ما يزيد عن ١٠٠ منحة دراسية للطلاب المتفوقين وغير القادرين ، كحق في الحصول على فرصة تعليمية للتفوق.

وأشار الوزير إلى أن المصروفات والرسوم الدراسية تختلف من برنامج لآخر، حيث إن هناك برامج دراسية تمنح شهادات مزدوجة مصرية، وشهادات معتمد من الشريك الأجنبي.

وقال الوزير إنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات دولية كبري ، لتقديم برامج دراسية مزدوجة.

واستكمل أن الطالب الذي يرغب في الحصول على شهادة دولية ، من الطبيعي أن يدفع تكلفة أكثر.

ونوه إلى أن الجامعات الأهلية ، غير هادفة للربح ، وإنما بمصروفات مقابل الخدمات التي يحصل عليها الطلاب حيث تم تجهيز الجامعات بأحدث المعامل وهي جامعات ذكية من الجيل الرابع.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث ، أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية جديدة اعتبارا من العام الجامعي 2020 – 2021 ، وهي جامعة الجلالة والعلمين والملك سلمان.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أقر الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة، لتكون بنسبة 5% أقل من المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.

ويأتي قرار خفض الحدد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة، على خلفية نشأتها في مناطق عمرانية جديدة فضلا عن كونها غير هادفة للربح.

وينطبق القرار على الجامعات الأهلية الجديدة، التى ستبدأ استقبال الطلاب العام الجامعي الجديد 2020-2021.

وتضم الجامعات الأهلية الجديدة : “جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

كما تضم الجامعات الأهلية الجديدة ، “جامعة العلمين الدولية” بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.

وكذلك “جامعة الجلالة” بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و”جامعة المنصورة الجديدة”، بمحافظة الدقهلية.

ويشترط القبول الجامعات الأهلية الجديدة ، اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء شراكاتها مع الجامعات الأجنبية.

يذكر أن الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بواقع 95٪ للطب البشرى، و (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)، 90%.

ويبلغ الحد الأدني للقبول بالهندسة 80٪، وكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%.