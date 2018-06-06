التعليم العالى: منح دراسية من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تسيير الأعمال، تقريراً مقدماً من الدكتور كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان "NUST".وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه الم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تسيير الأعمال، تقريراً مقدماً من الدكتور كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان “NUST”.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15 يونيو الجاري، حيث تخصص الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان “NUST” عدد 30 منحة دراسية في جميع التخصصات العلمية موزعة على النحو التالي: 20 مستوى للماجستير، و10 مستوى للدكتوراه، وذلك للطلاب من أبناء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أساس التمويل الذاتي والمنح الجزئية.

ويمكن التعرف على هذه المنح وشروط التقدم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة www.nust.edu.pk