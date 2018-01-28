التعليم العالى تناقش خطة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

المال خاص يفتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح الخميس المقبل الموافق 1 فبراير فعاليات منتدى الخبراء الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ لمناقشة خطة الدولة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والنماذج المختلفة بفروع الجامعات

المال خاص



يفتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح الخميس المقبل الموافق 1 فبراير فعاليات منتدى الخبراء الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ لمناقشة خطة الدولة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والنماذج المختلفة بفروع الجامعات الدولية والأطر السياسية والتنظيمية لفروع تلك الجامعات، بحضور السفير فرنسيس ريتشارد دونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء من الدول المشاركة خلال فعاليات المنتدى نماذج فروع الجامعات الدولية التى حققت نجاحا وأهم التحديات التى واجهتها، وذلك بمشاركة خبراء التعليم العالى بالجامعات المصرية، وعدد من وزراء التعليم العالى السابقين، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ولفيف من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن.



كما يشارك أيضاً فى فعاليات المنتدى د. أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. دينا برعى عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

