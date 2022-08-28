التعليم العالى : تخصيص 24.9 مليار جنيه لـ «المستشفيات الجامعية» لتنفيذ 7 مشروعات بالقطاع

بلغت المخصصات المالية الموجهة لموازنة المستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 31% تقريباً من إجمالى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام، والبالغة نحو 85.7 مليار جنيه 80.6 مليار للتعليم العالى، ونحو 5 مليارات للبحث العلمى.

الوزارة تنفيذ 7 مشروعات كبرى بقطاع المستشفيات الجامعية

ووفقًا للتقرير الصادر من وزارة التعليم العالى والموجه لمجلس النواب حول موازنة الوزارة وخطتها للعام المالى الحالى، تستهدف الوزارة تنفيذ 7 مشروعات كبرى بقطاع المستشفيات الجامعية وخصصت له برنامجاً منفرداً ضمن برامجها المستهدفة هذا العام على مستوى كافة القطاعات المتعلقة بـ”التعليم العالى”، سواء جامعات أو بحث علمى أو مستشفيات.

تتمثل المشروعات المستهدفة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالي

فى:

أولًا: إحلال وتجديد استقبال مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس.

ثانيًا: استكمال مستشفى الزقازيق الجامعى “الفرش الطبى”.

ثالثًا: مشروع إنشاء المجمع الطبى –جامعة القاهرة.

رابعًا: إنشاء المركز التعليمى الطبى بجامعة المنصورة، واستكمال المراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.

خامسًا: استكمال مبنى مستشفى الأورام بجامعة المنوفية.

سادسًا: استكمال مبنى مستشفى الكبد – جامعة المنيا.

سايعًا: إنشاء وتجهيز مستشفى بنهى الجامعى الجديد.

يذكر أنَّ برنامج المستشفيات الجامعية يأتى ضمن 5 برامج مستهدفة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام، من بينها برنامج لإتاحة فرص تعليمية جديدة، وبرنامجين للتعليم التقنى والبحث العلمى بالجامعات، وآخر لتحسين التنافسية وجودة التعليم بنظم عالمية، حيث وجهت الوزارة مخصصات مالية من موزانتها هذا العام لتنفيذ كل برنامج من برامجها المستهدفة خلال 22/23.